Patrik Mercado fuera de La Tri para los amistosos con Marruecos y Países Bajos

El jugador del Independiente del Valle sufrió una lesión durante uno de los partidos.

El mediocampista Patrick Mercado no jugará con la Selección Ecuatoriana de Fútbol los partidos amistosos contra Marruecos y Países Bajos debido a una lesión en su rodilla, confirmó este lunes 23 de marzo del 2026 La Tri.

El Independiente del Valle emitió un comunicado en el que informó que el jugador sufrió una lesión durante el partido del domingo 22 de marzo. Según el parte médico, Mercado tiene una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco medial.

Hasta la mañana de este lunes el futbolista se encontraba a la espera de valoración por parte del área de Traumatología, para definir las pautas del tratamiento a seguir.

La Selección de Ecuador se medirá ante Marruecos en un partido amistoso que servirá como parte de su preparación para el Mundial de la FIFA 2026. El compromiso deportivo está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 y se disputará en Madrid, España.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Teleamazonas, canal oficial del Mundial 2026 en Ecuador, que llevará las incidencias del cotejo en diferido a partir de las 17:30 para todo el territorio nacional.