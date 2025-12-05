Cantantes, exfutbolistas y otras personalidades que acudieron al Sorteo del Mundial 2026

Robbie Williams y Nicole Scherzinger durante su performance en el sorteo del Mundial 2026.

El sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre del 2025 no solo definió los grupos de la próxima Copa del Mundo: también se convirtió en un desfile de celebridades. La alfombra roja instalada en el Kennedy Center de Washington D.C. reunió a leyendas del fútbol, figuras políticas, estrellas del espectáculo y deportistas de élite.

Las leyendas del fútbol fueron las estrellas de la noche. Sus apariciones no solo alimentaron la nostalgia, sino que reforzaron la importancia histórica de la Copa del Mundo que comenzará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Entre algunas de las personalidades destacaron Bora Milutinović, Xavi Hernández, Roberto Baggio, Iker Casillas, Pierluigi Collina, Ronaldo Nazário, Kaká, Pepe, Roberto Carlos, Diego Forlán, Jared Borgetti, Batistuta, Jorge Campos, José Cardozo, Luis Hernández, Francesco Totti, Andriy Schevchenko, Cafú, Radamel Falcao, Arsene Wegner, entre otros más.

La celebración mundialista también atrajo a figuras de otras disciplinas deportivas. El público vibró con la llegada de Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl; Eli Manning, leyenda de la NFL; Wayne Gretzky, ícono del hockey sobre hielo; Aaron Judge, referente del béisbol de los Yankees; y Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama de la NBA.

Su presencia demostró que el Mundial trasciende el fútbol y se convierte en un fenómeno cultural y deportivo global.

Música y espectáculo en una gala de alto nivel

El componente artístico tuvo un papel protagónico. Andrea Bocelli abrió la ceremonia con una interpretación que marcó el tono del evento, seguido por presentaciones de Robbie Williams y Nicole Scherzinger, quienes aportaron el toque pop y escénico.

En los cortes de la transmisión también participaron celebridades como Hugh Jackman. Los asistentes también disfrutaron del performance de Laurin Hill.

Entre los asistentes del mundo del espectáculo se destacó además la presencia del actor y empresario Jaime Camil.

Un evento con presencia política al más alto nivel

La ceremonia contó con la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dio la bienvenida a los representantes políticos de los países anfitriones del torneo. Entre ellos estuvieron Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Donald Trump y su esposa Melania Trump; y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Uno de los momentos más comentados fue la entrega del Premio a la Paz FIFA a Donald Trump, una decisión que generó polémica y despertó reacciones en todo el mundo.

Con esta gala, el mundo ya vive la antesala de una Copa del Mundo histórica, la primera organizada por tres países y que promete romper récords de audiencia y participación.