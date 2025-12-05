Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Mundial

El partido inaugural de la Copa Mundial 2026 será entre México v Sudáfrica

La ceremonia de inauguración y el primer partido serán en el estadio Azteca de Ciudad de México, con la participación de la Selección local.

La Copa del Mundo del 2026 se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

05 dic 2025 - 14:08

La FIFA anunció, la tarde de este viernes 5 de diciembre del 2025, cuál será el equipo que se enfrentará en el partido inaugural del Mundial 2026

México y Sudáfrica serán los países que se enfrentarán en el primer partido de la Copa del Mundo que se desarrollará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El nuevo formato de Mundial, con tres sedes, tendrá 104 partidos. 78 se celebrarán en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá

La ceremonia de inauguración y el primer partido serán en el estadio Azteca de Ciudad de México, con la participación de la Selección local.   

Además, está previsto que la final se juegue en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.), a las afueras de Nueva York. 

El Mundial 2026 se desarrollará entre junio y julio del 2026 y se lo podrá disfrutar a través de la señal de Teleamazonas. 

