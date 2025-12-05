El exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal sacó el nombre de Ecuador del bombo 2 en el sorteo

Shaquille O'Neal estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026, este viernes 5 de diciembre del 2025.

El asistente de sorteo y exjugador de baloncesto de la NBA, Shaquille O'Neal, fue el encargado de sacar la esfera de Ecuador del bombo 2 durante el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Teleamazonas transmitió el sorteo del Mundial, que se realizó en el Kennedy Center en Washington DC, Estados Unidos, este viernes 5 de diciembre de 2025.

Ecuador jugará el Mundial de la FIFA 2026 en el Grupo E. Tendrá como rivales a Alemania, Costa de Marfil y el debutante la Selección Curazao.

El Mundial 2026 se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, la Selección mexicana participará en el partido inaugural contra Sudáfrica.

La cita mundialista contará con más selecciones que nunca. Un total de 48, 16 más que en las últimas ediciones y se disputarán 104 partidos, 40 más que antes.