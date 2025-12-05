Conozca a Costa de Marfil el rival que enfrentará Ecuador en el debut del Mundial 2026

Costa de Marfil el rival de Ecuador en su debut en el Mundial 2026

Ecuador se instaló en el Grupo E del Mundial 2026. Este grupo lo encabeza la selección de Alemania como cabeza de serie. Tras el sorteo se conoció a los rivales que enfrentará Ecuador en esta fase de Grupos: Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

En el bombo tres estaba Costa de Marfil, que fue anunciado como el tercer integrantes del Grupo E, tras haber salido Ecuador del bombo dos.

La selección de Costa de Marfil será el rival para el debut de Ecuador el y poner a prueba las aspiraciones de los dirigidos por Sebastián Beccacece y sumar sus primeros puntos para avanzar a los 16avos de final.

"Un privilegio estar acá. Un grupo que tiene una candidata, un equipo africano que son complicados y un debutante que tiene un DT con mucha experiencia. Es un grupo que nos va a exigir, no tengo dudas que vamos a estar preparados para esas exigencias", dijo Beccacece a Teleamazonas desde EE.UU..

Costa de Marfil

Costa de Marfil, como gran parte de las selecciones africanas, tiene un juego rápido y potente lleno de alto roce que pondrá a prueba la fortaleza de los tricolores.

Emerse Faé, entrenador de los africanos gusta mucho de jugar con un 4-3-3, aunque todo va a depender del planteamiento técnico que prepare su par, Beccacece.

Sin embargo, se debe tener en cuenta su esquema porque fue el que le permitió a Costa de Marfil volver a una una Copa del Mundo tras no clasificar a Rusia 2018 y Qatar 2022.

El objetivo de Costa de Marfil será superar por primera vez en la historia la fase de grupos y meterse a los 16avos de final. Ahora con el nuevo formato, el seleccionado africano podría pasar como uno de los mejores terceros.

El debut de La Tri frente a Costa de Marfil será el domingo 14 de junio y se espera que este sábado 6 la FIFA de a conocer los horarios y sedes donde se enfrentarán las selecciones. Se prevé que la sede sería Philadelphia o Houston.

En el calendario FIFA Ecuador avanzará después con su sueño mundialista frente a los rivales el sábado 20 de junio ante Curazao y el jueves 25 de junio enfrentaría a un viejo conocido, Alemania.