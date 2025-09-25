EXCLUSIVA: Así son las mascotas del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Las tres mascotas del Mundial lucen orgullosas los colores de los países anfitriones. El Mundial 2026 se vivirá en la cancha de Teleamazonas.

Teleamazonas es el canal del Mundial 2026. A través de esta señal, usted podrá mirar los partidos del torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección de Ecuador dirá presente en su quinta Copa del Mundo.

En la mañana del jueves 25 de septiembre, Teleamazonas presentó en exclusiva las imágenes de las nuevas mascotas del Mundial 2026. Se trata del alce canadiense Maple; el jaguar mexicano Zayu y el águila Clutch

Alce juega de portero, le gusta la tecnología y tiene el rostro amigable. Zayu es un delantero potente que recorre los hermosos paisajes de la geografía mexicana con su físico imponente. En tanto, Clutch ama el fútbol y es una águila imponente que desde el cielo controla todo. En cancha, es un mediocampista.

FIFA realizó una campaña de expectativa durante los días martes 23 y miércoles 24 de septiembre. A nivel global existía gran expectativa por conocer las imágenes de las mascotas de la Copa del Mundo.

Pero, finalmente, el misterio se develó el jueves 25 de septiembre, cuando a través de la señal de Teleamazonas, el canal oficial del Mundial, en su programación y a través de la página web y sus redes sociales mostró el video promocional de FIFA.

Históricamente, las mascotas han sido compañeras inseparables de las aventuras de los futbolistas en cancha. Se espera que Maple, Zayu y Clutch logren cautivar el corazón de los aficionados y que el Mundial sea una experiencia inolvidable.