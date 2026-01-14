La FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que ya se han vendido por lo menos 1 millón de entradas para la próxima Copa del Mundo.

La FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá durante la fase de ventas del sorteo aleatorio, cuyo plazo cerró el martes tras abrir el pasado 11 de diciembre.

En estos 33 días, la FIFA ha recibido un promedio de 15 millones de solicitudes por día, un récord de demanda, procedentes de países como España, Argentina o Brasil, además de los tres anfitriones.

"El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica y se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto", informó la FIFA.

Los usuarios sabrán el próximo 5 de febrero si sus solicitudes han sido aceptadas.

"500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos.

Por eso nos comprometemos a habilitar otros mecanismos para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de toda una serie de experiencias fuera de los estadios, tanto presenciales como en línea, y que pueda participar el mayor número posible de personas en el que va a ser la mayor competición de la historia", añadió el dirigente.