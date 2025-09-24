FIFA reveló los nombres de las tres mascotas del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

La FIFA reveló los nombres de las tres mascotas de la Copa del Mundo del 2026, en medio de gran expectativa.

Maple, Zayu y Clutch son los nombres de las tres mascotas que tendrá el Mundial 2026. En la jornada del miércoles 24 de septiembre del 2025, la FIFA divulgó un video en el que se puede apreciar las siluetas de los personajes.

En la campaña de expectativa, la FIFA mostró que Maple será el representante de Canadá. Se lo presentó como un arquero. En tanto, Zayu es mexicano y ocupa el puesto de delantero. En tanto, Clutch, de Estados Unidos, es un mediocampista.

Está previsto que en la jornada del jueves 25 de septiembre se conozca las imágenes de las tres mascotas. Esta es la primera vez que la FIFA organiza una Copa del Mundo con tres países anfitriones. Por ello, decidió que cada país tenga su elemento representativo.

Cada mascota representa los valores, la cultura y la identidad de la nación. Se espera que el Mundial sea una celebración cultural de Norteamérica. El Mundial 2026 tendrá, por primera vez, la participación de 48 selecciones agrupadas en 12 llaves. En total, se disputarán 104 partidos.

El sorteo de la Copa del Mundo se realizará el 5 de diciembre en el Keneddy Center de Washington DC. Ese día, los equipos clasificados, entre ellos la Selección de Ecuador, conocerán a sus rivales en la fase de grupos.

¿Cuándo se jugará el Mundial 2026? La Copa del Mundo se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del 2026, en los citados tres países de Norteamérica.

¿Dónde se podrá ver el Mundial 2026?

Teleamazonas, el canal de la familia ecuatoriana transmitirá los encuentros del Mundial 2026, incluyendo todos los partidos de la selección ecuatoriana.