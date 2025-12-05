Francisco Egas: 'Ecuador es una selección que crece muchísimo'

Francisco Egas, presidente de la FEF y Sebastián Beccacece, Director Técnico de la Selección Mayor, en el Kennedy Center para presenciar el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026

"Ecuador es una selección que crece muchísimo cuando enfrenta a equipos más difíciles", dijo Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), previo al sorteo del Mundial 2026, que se realiza este viernes 5 de diciembre del 2025.

El evento que se transmite por Teleamazonas, es el más importante de la FIFA. Egas analizó los posibles rivales de La Tri sin desmerecer su potencial y calidad futbolísitica. Y reconoció que "al final del día en un Mundial uno debe jugar contra cualquiera". Recordó el partido que tuvo La Tri ante Holanda en el Mundial de Qatar 2022, donde "debimos ganar por merecimiento", sostuvo.

Asimismo, el Presidente de la FEF anticipó que tras conocer los rivales de Ecuador, el cuerpo técnico y los delegados tricolores realizarán un recorrido por los estadios, los lugares cercanos a las cedes donde la selección pueda concentrar.

Al mismo tiempo, Ecuador ya piensa en los partidos amistosos que se jugarán en marzo. "Seguramente vamos a jugar en Europa", dijo Egas.

Ecuador integra el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.