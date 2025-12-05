'Las mujeres ecuatorianas podemos', María Sol Muñoz, representante en el Consejo FIFA

"Es de valientes vencer el miedo". María Sol Muñoz, representante de Ecuador en FIFA, envía un mensaje a todas las mujeres ecuatorianas y de Sudamérica para que cumplan sus sueños.

"No dejen de soñar, no dejen de prepararse, de estar atentos a las oportunidades porque no saben cuándo se van a presentar y el rato que pasan, no lo duden", dijo la ecuatoriana.

Aseguró que es normal sentir miedo ante los retos grandes, "a mí me pasó", resaltó. El valiente es el que lo enfrenta y lo supera. "Sean constantes, disciplinados y si pueden aprender más de dos idiomas, excelente", enfatizó Sol Muñoz.

María Sol Muñoz es miembro del Consejo Conmebol con voz, sin voto y representante ante la FIFA. Aseguró que el fútbol ecuatoriano está brillando. "Estamos en un momento espectacular", dijo.

Finalmente, la ecuatoriana mandó un saludo a todas las mujeres y toda la hinchada ecuatoriana. Dijo sentirse orgullosa de ser embajadora de Ecuador y que sabe la gran responsabilidad que eso conlleva.