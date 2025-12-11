¿Cuál es el precio de las entradas para ver los partidos de Ecuador en el Mundial 2026?
La FIFA abrió un nuevo proceso de venta de entradas para la Copa del Mundo. Estos son los precios para ver a la Tricolor en Estados Unidos.
Ecuador jugará en el grupo E y espera un masivo apoyo de los aficionados en la Copa.
LA TRI
Compartir
Actualizada:
11 dic 2025 - 16:11
Ecuador espera un masivo respaldo de sus aficionados en el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La Selección jugará en Estados Unidos, concretamente en Filadelfia, Kansas y Nueva Jersey.
El jueves 11 de diciembre del 2025, la FIFA abrió una nueva ventana de boletos para la Copa del Mundo y se conoció los precios de las entradas para los partidos de la Selección ecuatoriana, en el grupo E.
El costo de las entradas va desde los USD 180 hasta los USD 700. Estos precios constan en la web de la FIFA, pero en la reventa, el costo para un puesto en el partido entre Ecuador y Costa de Marfil alcanza los USD 622.
Este es el costo de las entradas para los juegos de Ecuador
Ecuador vs. Costa de Marfil / Estadio Lincoln Field/ Filadelfia
- Categoría 3: USD 180
- Categoría 2: USD 400
- Categoría 1: USD 500
Ecuador vs. Curazao/ Estadio Arrowhead Stadium/ Kansas
- Categoría 3: USD 180
- Categoría 2: USD 400
- Categoría 1: USD 500
Ecuador vs. Alemania/ Estadio Metlife/ Nueva Jersey
- Categoría 3: USD 265
- Categoría 2: USD 500
- Categoría 1: USD 700
Compartir