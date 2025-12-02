La Tri alcanzó los octavos de final en Alemania 2006, la mejor participación en mundiales

La segunda participación de Ecuador en un Mundial fue en Alemania 2006. Este Mundial significó un hito en la historia del fútbol ecuatoriano. En su segunda participación consecutiva en la cita máxima de selecciones de fútbol, la Tri alcanzó por única vez los octavos de final.

Con el también entrenador colombiano Luis Fernando Suárez a cargo, Ecuador comenzó su recorrido en Alemania 2006 con una sorprendente victoria ante Polonia por 2-0 con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado.

En la segunda fecha, un 15 de junio de 2006, la Tri goleó por 3-0 a Costa Rica, con tantos nuevamente del 'Demoledor' Tenorio y Delgado, a los que se le sumó Kaviedes para completar el triunfo que le dio a la Selección su única clasificación a octavos de final de un Mundial.

En la tercera presentación mundialista, Ecuador cayó por 3-0 ante el anfitrión Alemania en el último partido de la fase de grupos y quedó relegado al segundo puesto del Grupo A. Avanzar de ronda En los octavos, un tiro libre espectacular de David Beckham le dio la victoria por 1-0 a Inglaterra y puso fin al sueño de Ecuador.