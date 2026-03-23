El campeonato LigaPro 2026 marcado por expulsados y lesionados

07 de marzo del 2026 Encuentro entre Independiente vs Mushuc Runa por LigaEcuabet en el estadio Banco Guayaquil. API/HENRY LAPO

El campeonato nacional LigaPro 2026 ha tenido un inicio atípico. La cantidad de lesionados y expulsados ha sido llamativo. Hay futbolistas que han sufrido lesiones graves que volverán a las canchas en el último trimestre del año.

Uno de los primeros jugadores lesionados graves fue Jean Pierre Arroyo Vernaza, mediocampista de 22 años de edad de Independiente del Valle, que sufrió una luxofractura de tobillo, fractura de peroné y rotura del ligamento deltoideo ante Mushuc Runa.

La lesión de Arroyo se produjo a los 61 minutos en el juego entre Independiente del Valle y Mushuc Runa el pasado sábado 7 de marzo. El argentino Brian Negro fue a cortar una jugada con tal vehemencia que lesionó al jugador. No fue el único caso en el equipo rayado.

Independiente publicó un parte médico informando que su capitán, Richard Schunke, fue sometido a una intervención quirúrgica para retirarle “cuerpos libres del cartílago y una reparación condral”.

La ausencia del defensa central durará tres meses, por lo que su retorno se estima para después del paréntesis del campeonato por el Mundial, que arranca el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

En la lista de lesionados también está lo ocurrido el domingo 1 de marzo. Esa fecha Barcelona SC visitó al Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar. En los primeros minutos, la noticia fue la lamentable lesión del joven mediocampista Johan García (17 años), tras una dura falta de Mateo Maccari.