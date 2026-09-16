Brasil vs. España: duelo clave  por un boleto a las semifinales del Mundial Femenino Sub-20

El Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 entra en su etapa más vibrante con un choque de gigantes en la fase de cuartos de final. Brasil y España se citan este sábado 19 de septiembre en un duelo con aroma a final anticipada, donde dos de las selecciones con mayor despliegue técnico del torneo buscarán meterse entre las cuatro mejores del mundo.

La 'Canarinha' se presenta a este compromiso tras salir airosa de una auténtica batalla táctica y física frente a Estados Unidos. En un choque no apto para cardíacos por los octavos de final, el conjunto sudamericano igualó 1-1 en los noventa minutos reglamentarios y terminó sellando su boleto en una dramática definición por penales (5-4).

Esa muestra de carácter e templanza bajo máxima presión ratificó la fortaleza mental de un plantel que sabe sufrir y responder en las instancias decisivas.

Por su parte, la 'Roja' demostró una solvencia impecable para dejar en el camino a Portugal en el clásico ibérico. El elenco español se impuso con un claro 2-0, haciendo gala de su habitual juego de posesión, transiciones limpias y un bloque defensivo ordenado que apenas ha concedido libertades a sus rivales a lo largo de la cita ecuménica. España llega con un desgaste menor en las piernas y con la confianza al tope tras ratificar su condición de candidata firme al título.

En la cancha se enfrentarán dos filosofías bien marcadas que prometen un espectáculo de alto nivel táctico. Brasil apostará por la potencia física de sus mediocampistas, el desequilibrio individual en el uno contra uno por las bandas y la contundencia en las transiciones rápidas.

Enfrente, la escuadra europea intentará adueñarse de la pelota desde los primeros minutos, imponiendo la pausa, la circulación fluida de la cancha y el volumen de juego interior para desgastar a la estructura defensiva 'verdeamarela'.

El historial de choques internacionales entre ambas federaciones le añade un ingrediente extra de dinamismo y competitividad a la llave. Las jugadoras son conscientes de que el margen de error en esta ronda es prácticamente nulo, pues una distracción en pelota parada o un desajuste en las marcas puede marcar la diferencia definitiva entre disputar las medallas o emprender el viaje de regreso a casa.

El choque pactado para las 11:30 (hora de Ecuador) mantendrá en vilo a los fanáticos del fútbol femenino mundial. El vencedor de este enfrentamiento no solo asegurará su lugar en las semifinales de Polonia 2026, sino que ganará un envión anímico determinante para encarar el tramo final de la competición frente al clasificado del cruce de octavos aún por definirse.