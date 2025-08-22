Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center de Washington

Donald Trump (izquierda) junto a Gianni Infantino, titular de la FIFA, durante el anuncio realizado en la oficina Oval de la Casa Blanca, el 22 de agosto del 2025.

El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington el 5 de diciembre. Así lo anunció el viernes 22 de agosto del 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo".

El mandatario de 79 años sugirió que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría asistir al Mundial, y afirmó "tiene muchas ganas de estar allí", aunque "podría hacerlo o no" dependiendo del resultado de los esfuerzos de paz en Ucrania.

Durante el anuncio, realizado desde el Despacho Oval y en compañía de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, Trump también tuvo la inusual oportunidad de sostener el emblemático Trofeo de la Copa Mundial.

"Solo el presidente de la FIFA, los presidentes de los países y luego los ganadores pueden tocarlo, porque es solo para ganadores. Y como tú eres un ganador, por supuesto que también puedes tocarlo", le dijo Infantino.

La elección de la sede de este sorteo tiene profundas connotaciones políticas. Desde principios de año, Trump y su administración han liderado una toma de control del Kennedy Center con el argumento de que el prestigioso recinto se volvió demasiado "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.