La visita del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA dejó momentos inolvidables en Quito

La visita del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA en Quito

El Tour del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA dejó momentos inolvidables en Ecuador y el paso de una leyenda excampeón Mundial: el francés David Trezeguet. La participación de exfutbolistas como Antonio Valencia y del trimundialista Edison Méndez pusieron un ambiente especial en cada área del recorrido antes de la fotografía final con la Copa.

El trofeo llegó por cuarta vez en la historia y dejó huellas imborrables en el Quorum del Paseo San Francisco. El golero de la Tri, Hernán Galíndez, también compartió momentos de alegría y se tomó fotos con los hinchas de Ecuador.

"Emocionado de que pase pronto los días y soñando con tener la Copa. Las 48 selecciones tendremos la posibilidad de pelear por ese trofeo", dijo Galíndez en entrevista con Teleamazonas.com.

David Trezeguet: 'La Copa del Mundo representa el título más importante en mi carrera'

Alfonso Laso, la Voz de la Tri, en entrevista con David Trezeguet Teleamazonas.com

Los únicos autorizados a topar el Trofeo Original de la Copa Mundial son los campeones mundiales. El franco - argentino David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, estuvo en Quito para presentar el trofeo y compartir sus experiencias como campeón del Mundo.

Trezeguet habló de una parte de su carrera. "A nivel emotivo, la Copa del Mundo representa el título más importante en mi carrera. Tengo que reconocer que en lo emocional final de Eurocopa contra Italia, en el cual ganamos y tuve la posibilidad de hacer el gol de oro, fue la emoción a nivel personal más importante de mi carrera", manifestó.

Trezeguet habló de su vivencia con los Mundiales. "He crecido con esa imagen de Diego Armando Maradona en México 86. 12 años después, bueno, encontrarme en esa misma situación. Así que fue algo muy especial. Terminamos siendo pocos los que tienen esta posibilidad de poder vivir esta copa del mundo mucho más cercana, el poder tenerla entre sus manos, el poder besarla en un cierto modo".