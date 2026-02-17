Por cuarta vez en la historia la Copa Mundial de la FIFA llega a Ecuador para alegría de los fans

La Copa Mundial de la FIFA llega al Ecuador por cuarta vez en la historia

Desde el Mundial de 2006 en Alemania, la FIFA ha enviado el trofeo original en una gira internacional antes de cada edición importante del torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta.

Esta iniciativa permite que millones de fanáticos puedan ver y fotografiarse con el trofeo sin tener que viajar hasta el torneo principal.

Este recorrido se realiza en colaboración con la empresa Coca-Cola y es conocido como el FIFA World Cup Trophy Tour, y la edición para el Mundial 2026 empezó el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita. Esto marcó el inicio de una gira programada para durar más de 150 días.

El tour de la Copa del Mundo visitará 30 países y 75 paradas alrededor del planeta, ofreciendo a los aficionados oportunidades únicas de interactuar con el trofeo antes del inicio del campeonato mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Experiencia del aficionado

En cada ciudad a la que llega el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se realizan eventos especiales: exposiciones públicas, actividades interactivas, zonas de fans y encuentros con figuras del fútbol o leyendas del deporte.

Más allá de su valor simbólico, el trofeo representa décadas de historia futbolística —desde la era de Pelé, pasando por Maradona, hasta el triunfo reciente de Argentina en Qatar 2022— y conecta a seguidores de diferentes generaciones.

El recorrido concluirá antes del inicio oficial del Mundial 2026, que comienza en junio en México, Estados Unidos y Canadá, y que posteriormente el trofeo sea presentado en el estadio donde se corone a la nueva selección campeona del mundo.

Países sudamericanos que visitará el tour

El trofeo llegará a Quito este martes 17 de febrero como parte del FIFA World Cup Trophy Tour y será exhibido a los aficionados en el Quorum del Paseo San Francisco. Teleamazonas, canal oficial del Mundial 2026 transmitirá la cobertura especial del evento.

Previo a su arribo a Ecuador, el recorrido incluyó una exposición del trofeo en Bogotá, Colombia, y luego irá hasta Buenos Aires, Argentina.