EN VIVO: Ecuador se enfrenta México en un amistoso internacional en Guadalajara
La Tricolor juega el amistoso en suelo mexicano con la consigna de vencer. Siga el minuto a minuto de este importante partido.
Los jugadores ecuatorianos juegan su segundo partido amistoso en la fecha FIFA, en el estadio de Guadalajara.
LA TRI
Actualizada:
14 oct 2025 - 21:04
México vs Ecuador. La Tricolor se enfrenta con uno de los anfitriones del Mundial 2026, en la jornada del 14 de octubre del 2025, en Guadalajara. El partido es clave para encontrar la mejor versión antes de la Copa del Mundo.
Ecuador presenta esta alineación:
México alinea este once:
