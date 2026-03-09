Neymar está en la lista preliminar de Ancelloti para jugar los amistosos de la fecha Fifa

El astro, Neymar, espera estar en la lista de los convocados para el mundial.

El regreso de Neymar a la selección de fútbol de Brasil podría estar cerca. Este lunes 9 de marzo del 2026 se conoció que el nombre del delantero forma parte de la prelista de convocados por el técnico Ancelotti para los partidos de la próxima fecha FIFA.

Brasil jugará ante Francia y Croacia en la próxima fecha FIFA y el nombre de Neymar está entre los preconvocados, informó el periodista Lucas Musetti de UOL Esporte. El posible regreso del atacante genera gran expectativa en Brasil.

El jugador lleva más de dos años sin vestir la camiseta de la selección de Brasil. Actualmente es parte del Santos, en donde ha tenido una temporada destacada, por lo que Ancelotti consideró su nombre.

El delantero brasileño ha mostrado una clara recuperación futbolística desde su vuelta al club paulista, sumando minutos y recuperando sensaciones dentro del campo.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, había sido claro anteriormente respecto a la situación del atacante. El técnico italiano aseguró que solo convocaría a Neymar si estaba en condiciones físicas y futbolísticas adecuadas.