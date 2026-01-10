La Noche Blanca 2026 de Liga de Quito ya tiene fecha en el estadio Rodrigo Paz Delgado

En la Noche Blanca, Liga presenta al equipo que participará en los torneos nacionales en internacionales en 2026

Liga Deportiva Universitaria de Quito confirmó que su tradicional Noche Blanca 2026 se celebrará el próximo 7 de febrero en el estadio Rodrigo Paz Delgado

En Casa Blanca se presentará oficialmente a su plantilla y la nueva indumentaria con la que afrontará el nuevo año futbolístico.

A través de sus redes sociales, el cuadro albo convocó a su hinchada con el siguiente mensaje: “El rey continúa… Reserven la fecha, albos. Este 7 de febrero tenemos una cita en el mejor lugar del mundo”.

Sin embargo, Liga de Quito aún no ha revelado el nombre del rival para el partido de presentación durante la Noche Blanca.

Inicio de la pretemporada de Liga

El equipo merengue arrancará la pretemporada el 15 de enero bajo la conducción del técnico Tiago Nunes,

Ya se conocen los primeros fichajes para la temporada 2026, Liga anunció la incorporación de Alejandro Tobar, Luis Segovia, Jesús Pretell y Janner Corozo,