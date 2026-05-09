Inauguración Copa Mundial FIFA 2026: Katy Perry, LISA, entre otros, en el show de Los Ángeles

Los Ángeles se prepara para consolidar su estatus como la capital mundial del entretenimiento el próximo viernes 12 de junio del 2026, es decir un día después de la apertura en México. La ciudad será el epicentro de una espectacular ceremonia de apertura que marcará el inicio de un verano histórico para el fútbol en Estados Unidos.

Este evento no solo dará el pistoletazo de salida al torneo, sino que promete ser una fusión sin precedentes entre el deporte rey y la cultura pop global.

El cartel de artistas confirmados es una declaración de intenciones sobre la magnitud del torneo. Superestrellas de la talla de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla liderarán un espectáculo electrizante.

Estos íconos internacionales, junto a otros nombres que se anunciarán próximamente, serán los encargados de poner ritmo y energía a una audiencia global, reflejando la diversidad y la ambición cultural que define a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por primera vez en la historia, la FIFA llevará a cabo una inauguración simultánea en tres naciones. Canadá, México y Estados Unidos unirán al continente mediante ceremonias de apertura coordinadas, creando una celebración compartida que conectará a toda Norteamérica.

En el caso estadounidense, el Estadio de Los Ángeles será el escenario principal donde la música y el fútbol se entrelazarán para dar la bienvenida al mundo en un momento decisivo para el deporte en el país.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta gala representa la extraordinaria escala del torneo y la vitalidad de las diversas culturas que conviven en Estados Unidos.

La selección de artistas busca celebrar la influencia de las diásporas y el poder unificador de la música. Con esta ceremonia, la FIFA no solo busca inaugurar un torneo deportivo, sino ofrecer un manifiesto cultural que resuene en cada rincón del planeta.