Polémica en Colombia: no hay detenidos, tras graves disturbios en final de fútbol con 58 heridos

La final de la Copa Colombia del 2025 tuvo graves incidentes entre la hinchada de Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional. Este último, conocido como el Verdolaga, ganó el juego 1-0 con gol de Andrés Felipe Román. sin embargo, la celebración del título quedó en segundo plano por los violentos enfrentamientos entre las barras de la Rexixtenxia Norte (DIM) y Los Del Sur (Nacional)

Los incidentes empañaron el final de la fiesta. Después de las violentas escenas se informó que no hay detenidos. Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, dijo en Blu Radio que hubo 59 heridos, de los cuales siete son policías y solamente una persona, que participó en las peleas sobre la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

Aunque los videos de las peleas al interior del estadio son virales en redes sociales, no se presenta ninguna captura. El Secretario que trabajan en la recolección de material probatorio para judicializar a los vándalos, pues ninguno fue capturado en flagrancia.

“Gracias a las cámaras y al monitoreo que estamos haciendo y a la revisión y cuantificación de todos los daños, todo esto será puesto a disposición de las autoridades, de la Fiscalía. Estamos construyendo las denuncias tanto de parte de la Policía como de parte del Distrito (...) Si no son capturados en flagrancia, no pueden ser judicializados. Flagrancia es que sean capturados en el acto, pero la decisión del PMU era evitar una tragedia mayor y las capacidades del Undmo era restablecer el orden”, detalló.-

Sobre los responsables de garantizar el orden en el estadio Atanasio Girardot, Manuel Villa dijo que es competencia de los clubes locales, pese a que a las afueras se instalan filtros de seguridad controlados por la Policía Nacional.

“El ingreso al estadio es responsabilidad de los equipos, Policía hace unos filtros a las afueras del estadio y precisamente en estos días se conocerán videos de los sujetos individualizados, que ingresaron artefactos, que fueron los que causaron los desmanes y son esos a los que vamos a sancionar con decisiones sobre el futuro ingreso al estadio y las denuncias ante las autoridades”, concluýo.