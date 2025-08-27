Sao Paulo lanza una camiseta en honor a Juan Izquierdo, a un año de su trágica muerte

Juan Izquierdo falleció el 27 de agosto del 2025, durante un partido entre Nacional de Uruguay y Sao Paulo. El cuadro paulista decidió homenajear al jugador.

El Sao Paulo lanzó una camiseta en recuerdo del defensa uruguayo Juan Izquierdo. El miércoles 27 de agosto del 2025 se cumple el primer aniversario de la muerte del futbolista de Nacional de Uruguay, que ocurrió tras sufrir una arritmia en la cancha del equipo brasileño, en un partido de la Copa Libertadores del 2024.

"Juan Izquierdo será siempre recordado por la hinchada tricolor. Esta camiseta rinde homenaje y eterniza nuestro respeto y cariño hacia su familia, sus amigos, el club Nacional y sus aficionados", afirmó el club paulista en sus redes sociales.

El Sao Paulo informó que los beneficios por la venta de la camiseta se destinarán a la familia de Izquierdo.

La indumentaria, presentada por el delantero argentino Jonathan Calleri en un vídeo, es azul celeste, el mismo color usado por la selección uruguaya, y en el cuello aparece la inscripción "Por siempre Juan".

En la parte inferior, lucen las banderas de Brasil y Uruguay y un parche con la fecha de nacimiento y muerte del defensor, y la frase: "Llevaba una camiseta diferente, cayó en nuestra tierra, rodeado de nuestra gente. Allí, se convirtió en parte de nuestra historia".

Juan Izquierdo vestía la camiseta del Nacional uruguayo, en el momento de su inesperado fallecimiento. @nacional

