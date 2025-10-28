El ABC de Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle: lo que debes saber de la semifinal

Jordy Alcívar (derecha) de Independiente del Valle intenta arrebatarle el esférico a Bernard, de Atlético Mineiro, en el partido jugado el 21 de octubre del 2025.

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle. El cuadro rayado afronta la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. En la ida, IDV empató con los brasileños, por 1-1. Junior Sornoza marcó para los rayados. Dudú para los 'galos'

El juego se realiza el martes 28 de octubre, en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte. Para clasificar a su tercera final, Independiente tendrá que ganar con cualquier resultado. Si el juego termina igualado, tendrá que definirse por penales.

El partido se inicia a las 19:30. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich fue designado por Conmebol para dirigir el compromiso. ¿Dónde ver el partido? El juego se transmitirá por ESPN, Disney y por DSports y DGO.

Independiente del Valle cumplió con una jornada de activación muscular, en la jornada del martes 28, en el hotel en el que se concentran en Belo Horizonte. Durante el día, está previsto que el equipo tenga una charla técnica y la revisión breve de videos. Llegarán al estadio con tres horas de anticipación.

Cotejo entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, semifinales de ida, por la Copa Conmebol Sudamericana. API

La cancha del Arena MRV es de césped sintético. Por ello, el técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal pidió que Independiente del Valle entrenase en una cancha de similares características.

IDV practicó en el complejo de Cruzeiro, durante la jornada del lunes 27 de octubre. En el equipo ecuatoriano, la principal novedad es el retorno de Mateo Carabajal a la defensa y las ausencias de Andy Velasco y Juan Cazares, por lesión.

Alineaciones Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle

Atlético Mineiro: Everson; Iván Román, Vitor Hugo, Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana; Biel, Hulk, Dudú.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Junior Sornoza; Claudio Spinelli, Michael Hoyos.