Atlético Mineiro derrota a Independiente y es finalista de la Copa Sudamericana
El cuadro brasileño sometió a Independiente del Valle. Claudio Spinelli marcó el único tanto de los ecuatorianos. ¿Rival en la final?
Independiente del Valle y Atlético Mineiro disputan un partido intenso en Belo Horizonte.
Actualizada:
28 oct 2025 - 21:23
Un error en la cobertura defensiva de Independiente del Valle le permitió al musculoso Hulk sentenciar la serie a favor de Atlético Mineiro. A los 72 minutos, el exseleccionado brasileño recibió solo el esférico y definió a placer el 3-1.
Con este resultado, Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, el martes 28 de octubre del 2025. IDV se quedó con las ganas de jugar su tercera final del torneo, tras sus éxitos en el 2019 y 2022.
Independiente del Valle perdió la serie con un global de 4-1. En Belo Horizonte, los goles de Arana, a los 33’; de Bernard, a los 44’ y del inefable Hulk, a los 72 definieron la llave. Solo el descuento de Claudio Spinelli, a los 63’ abrigó la esperanza de los ecuatorianos de poder igualar el marcador.
Ahora IDV se concentrará en el torneo local, donde es el gran favorito para ganar el Campeonato. Mineiro conocerá a su rival en la final, el jueves 30 de octubre, tras el enfrentamiento entre Lanús y U. de Chile.
Así te contamos el minuto a minuto
28/10/2025
21:20
90' Se jugarán cinco minutos de adición
Mineiro tiene controlado el partido. Alexander y Renier entraron a la cancha y mantienen el balón en el compromiso.
28/10/2025
21:14
86' Sale Alan Franco en Atlético Mineiro
El jugador ecuatoriano es reemplazado y fue una de las figuras ante el equipo que lo vio nacer futbolísticamente: IDV
28/10/2025
21:00
72' GOOOOOOL de Atlético Mineiro
Hulk aprovecha un error de la defensa de Independiente del Valle para definir con precisión en el arco de Guido Villar.
28/10/2025
20:51
63' GOOOOOOL de Independiente del Valle
Claudio Spinelli pone el descuento para IDV. Los rayados necesitan un gol más para forzar a los lanzamientos penales
28/10/2025
20:44
56' Dudú y un remate que salió desviado
El delantero de Atlético Mineiro metió peligro con un remate que salió desviado. Sigue la ventaja de los brasileños.
28/10/2025
20:38
50' Tarjeta amarilla para Arroyo de IDV
Jean Arroyo Vernaza recibe la cartulina amarilla por una falta sobre Guilermhe Arana. Mineiro sigue controlando las acciones.
28/10/2025
20:16
44' GOOOOOOL de Atlético Mineiro
Bernard pone la segunda para los 'galos' Se desmorona la estructura de Independiente del Valle.
28/10/2025
20:13
35' GOOOOOOL de Atlético Mineiro
Guillermo Arana pone la primera para Atlético Mineiro, tras una presión intensa en el área de Guido Villar.
28/10/2025
20:07
30' Presiona Atlético Mineiro por la primera
El cuadro brasileño no quiere saber nada de penales. Ataca por el sector izquierdo de la defensa de Independiente del Valle
28/10/2025
19:40
02' Espectacular atajada de Guido Villar
Tremendo cabezazo de Junior Alonso. El golero de Independiente del Valle, Guido Villar, respondió bien y rechazó la pelota.
28/10/2025
19:38
00' Arrancó el partido en Belo Horizonte
Esteban Ostojich ordenó el inicio del compromiso. Ya juegan el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle.
IDV presenta la siguiente alineación:
Atlético Mineiro juega con este equipo:
