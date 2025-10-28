Atlético Mineiro derrota a Independiente y es finalista de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle y Atlético Mineiro disputan un partido intenso en Belo Horizonte.

Un error en la cobertura defensiva de Independiente del Valle le permitió al musculoso Hulk sentenciar la serie a favor de Atlético Mineiro. A los 72 minutos, el exseleccionado brasileño recibió solo el esférico y definió a placer el 3-1.

Con este resultado, Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana, el martes 28 de octubre del 2025. IDV se quedó con las ganas de jugar su tercera final del torneo, tras sus éxitos en el 2019 y 2022.

Independiente del Valle perdió la serie con un global de 4-1. En Belo Horizonte, los goles de Arana, a los 33’; de Bernard, a los 44’ y del inefable Hulk, a los 72 definieron la llave. Solo el descuento de Claudio Spinelli, a los 63’ abrigó la esperanza de los ecuatorianos de poder igualar el marcador.

Jean Arroyo Vernaza enfrenta al paraguayo Junior Alonso, durante el partido jugado el martes 28 de octubre del 2025, en Belo Horizonte. @Sudamericana

Ahora IDV se concentrará en el torneo local, donde es el gran favorito para ganar el Campeonato. Mineiro conocerá a su rival en la final, el jueves 30 de octubre, tras el enfrentamiento entre Lanús y U. de Chile.

Así te contamos el minuto a minuto

90' Se jugarán cinco minutos de adición Mineiro tiene controlado el partido. Alexander y Renier entraron a la cancha y mantienen el balón en el compromiso.

86' Sale Alan Franco en Atlético Mineiro El jugador ecuatoriano es reemplazado y fue una de las figuras ante el equipo que lo vio nacer futbolísticamente: IDV

72' GOOOOOOL de Atlético Mineiro Hulk aprovecha un error de la defensa de Independiente del Valle para definir con precisión en el arco de Guido Villar.

63' GOOOOOOL de Independiente del Valle Claudio Spinelli pone el descuento para IDV. Los rayados necesitan un gol más para forzar a los lanzamientos penales

56' Dudú y un remate que salió desviado El delantero de Atlético Mineiro metió peligro con un remate que salió desviado. Sigue la ventaja de los brasileños.

50' Tarjeta amarilla para Arroyo de IDV Jean Arroyo Vernaza recibe la cartulina amarilla por una falta sobre Guilermhe Arana. Mineiro sigue controlando las acciones.

44' GOOOOOOL de Atlético Mineiro Bernard pone la segunda para los 'galos' Se desmorona la estructura de Independiente del Valle.

35' GOOOOOOL de Atlético Mineiro Guillermo Arana pone la primera para Atlético Mineiro, tras una presión intensa en el área de Guido Villar.

30' Presiona Atlético Mineiro por la primera El cuadro brasileño no quiere saber nada de penales. Ataca por el sector izquierdo de la defensa de Independiente del Valle

02' Espectacular atajada de Guido Villar Tremendo cabezazo de Junior Alonso. El golero de Independiente del Valle, Guido Villar, respondió bien y rechazó la pelota.

00' Arrancó el partido en Belo Horizonte Esteban Ostojich ordenó el inicio del compromiso. Ya juegan el Atlético Mineiro vs Independiente del Valle.

IDV presenta la siguiente alineación:

Atlético Mineiro juega con este equipo: