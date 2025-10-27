Atlético Mineiro vs IDV: ¿cuál es la alineación de los rayados para la semifinal de la Sudamericana?

Los jugadores de Independiente del Valle se entrenaron en el complejo deportivo del Cruzeiro antes de su partido de semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle. El martes 28 de octubre del 2025, brasileños y ecuatorianos definen a un finalista de la Copa Sudamericana. Los rayados buscan su tercera corona, mientras que los 'galos', la segunda.

¿A qué hora juega Independiente del Valle? El cuadro rayado visita a Atlético Mineiro a las 19:30 del martes 28 de octubre. En el juego de ida, disputado en el estadio de IDV, el equipo nacional empató con los brasileños. Junior Sornoza adelantó a Independiente y Dudú, en el primer minuto de adición puso el 1-1.

IDV está en suelo brasileño desde las primeras horas del lunes 27 de octubre. En la tarde, el elenco dirigido por Javier Rabanal realizó su entrenamiento en el complejo deportivo de Cruzeiro, en Belo Horizonte.

La alineación de Independiente del Valle ante Atlético Mineiro

Para medirse con Atlético Mineiro, Independiente del Valle presentará esta alineación: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua y Junior Sornoza; Claudio Spinelli y Michael Hoyos, en el ataque.

Independiente del Valle no puede contar para este partido con los lesionados Andy Velasco y Juan Cazares. Este último fue intervenido quirúrgicamente, con éxito, durante la jornada del lunes 27 de octubre. El cuerpo técnico expresó su satisfacción por el proceso de recuperación de Juanito.

IDV precisa ganar por cualquier resultado para avanzar a la final. En caso de empate, tendrá que definir la serie por penales.