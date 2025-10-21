Independiente del Valle empata con A. Mineiro en la semifinal de ida de Copa Sudamericana

Jordy Alcívar (derecha) de Independiente del Valle intenta arrebatarle el esférico a Bernard, de Atlético Mineiro, en el partido jugado el 21 de octubre del 2025.

Independiente del Valle empató 1-1 con Atlético Mineiro, en la primera semifinal de la Copa Sudamericana. El partido se jugó el martes 21 de octubre del 2025, en el estadio de los rayados, en el sector de Chillo Jijón, en Amaguaña-Quito.

Junior Sornoza, el histórico referente de los rayados marcó la conquista local. A los 11 minutos, el volante manabita, único sobreviviente en la plantilla de la final de la Copa Libertadores 2016, definió con precisión un penal, tras una falta sobre el volante Patrik Mercado. En el segundo minuto de adición, Dudú puso el 1-1.

Independiente del Valle tuvo largos tramos del primer tiempo, en los que mostró evidente superioridad a su rival. Las incursiones de Mercado, su talento más desequilibrante, causaron zozobra en el arco de Everson, el golero de Mineiro.

Atlético Mineiro llegó a Quito con un planteamiento conservador. Recién al minuto 73, el técnico Jorge Sampaoli mandó a la cancha al experimentado delantero Hulk para intentar empatar el compromiso. Lo mejor del equipo brasileño estuvo en los últimos minutos del juego, en donde presionó continuamente a IDV y marcó el 1-1.

El partido de vuelta se jugará el martes 28 de octubre del 2025, en Belo Horizonte. Independiente del Valle intentará mantener su ventaja y buscar su tercera final en la Copa Sudamericana.