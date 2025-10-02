Conmebol sancionó con seis meses de suspensión al técnico ecuatoriano Paúl Vélez

La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó al director técnico de Mushuc Runa SC, Paúl Vélez, por sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Independiente del Valle, en octavos de final de la Copa Sudamericana. Fue suspendido de dirigir sies meses en torneos Conmebol.

Vélez habló en contra de la árbitra brasileña Edina Alves tras la eliminación del equipo y dijo que las mujeres no deberían dirigir partidos en estas instancias del torneo internacional. Sin embargo, la sanción aplica para todos los partidos organizados por la confederación y no afecta competencias locales.

La Conmebol se amparó y sancionó la infracción acorde al artículo 15.1 del Código Disciplinario. Impuso la suspensión por un periodo de 6 meses calendario quedando inhabilitado. La sanción comenzará a regir a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, indicó.

Mushuc Runa SC, en la Liga Pro Serie A disputará el cuadrangular del descenso, a partir del 18 de octubre, por lo que en la temporada 2026 no disputará ningún torneo Conmebol como la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, que no afectará la sanción del técnico Paúl Vélez