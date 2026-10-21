Enner Valencia jugará la final con Boca en Barranquilla donde brilló  y anotó un golazo con la Tri 

Enner Valencia ingresó en el segundo tiempo y marcó tres goles de cabeza en 23 minutos para darle a Boca Juniors la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será el escenario donde Enner Valencia intente conquistar un nuevo título continental.

La Conmebol ha ratificado al reducto colombiano como la sede neutral para la gran final de la Copa Sudamericana 2026, un recinto de grato recuerdo para el histórico atacante de la Selección de Ecuador, quien vuelve a una cancha donde ya supo firmar pasajes memorables dentro de su carrera profesional.

El paso de Boca Juniors a la última instancia del torneo se selló tras una emotiva serie frente a Vasco da Gama. Luego de un intenso encuentro de ida en Buenos Aires, el conjunto xeneize se impuso por 3-1 en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro para dejar el marcador global 3-2 a su favor.

Valencia tuvo participación activa en la clasificación al ingresar en la etapa complementaria para oxigenar el frente de ataque y sostener la ventaja decisiva.

Para la afición ecuatoriana, el regreso de Enner Valencia a Barranquilla revive de inmediato la jornada de noviembre de 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas.

En aquel compromiso, el máximo goleador histórico de la Tri firmó una de sus obras de arte más recordadas al eludir a la zaga 'cafetera' con una potente maniobra individual antes de definir con precisión al fondo de las redes, sellando una victoria inolvidable para el fútbol nacional.

El presente del delantero en el club argentino ha estado marcado por la experiencia y el jerarquía que aporta en los momentos de alta exigencia internacional.

A pesar de alternar titularidad en la rotación ofensiva, Valencia se ha convertido en una pieza de recambio clave dentro del esquema táctico para cerrar partidos complejos y generar peligro constante en el área rival durante la presente campaña sudamericana.

La final programada para el sábado 21 de noviembre de 2026 paralizará al continente en un duelo de alto voltaje táctico y físico.

El Metropolitano de Barranquilla vestirá sus mejores galas para recibir a miles de aficionados que coparán las graderías, ofreciendo un marco espectacular a la altura del segundo torneo más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica.

Con este compromiso en el horizonte, Enner Valencia buscará escribir otra página dorada en su trayectoria internacional levantando el trofeo continental.

El delantero tricolor aspira a consolidar su legado en el fútbol de la región y festejar una nueva consagración colectiva en el mismo césped donde dejó grabada una de las mayores joyas individuales de su carrera.