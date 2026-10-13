Vasco da Gama gana a Boca Juniors en La Bombonera por el duelo de ida de la  Sudamericana 

Vasco da Gama dio un golpe de autoridad en el partido de ida de la Copa Sudamericana al derrotar a Boca Juniors, obteniendo un resultado clave que inclina la balance a su favor en la serie continental.

El conjunto carioca supo administrar los tiempos del encuentro, aprovechar las oportunidades en ataque y frenar las intenciones de un elenco argentino que no encontró los caminos para revertir la historia.

El trámite del compromiso se caracterizó por la intensidad en el mediocampo y la disputa táctica desde los minutos iniciales. Vasco da Gama mostró mayor efectividad en la generación de peligro y logró golpear en el momento justo para romper la paridad.

🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 #Boca 0 - Vasco da Gama 1 #DaleBoca 🔵🟡🔵 #Sudamericana 🏆 https://t.co/MMYil8OWv6 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2026

Tras tomar la delantera, la escuadra brasileña mantuvo un bloque defensivo ordenado que imposibilitó las combinaciones ofensivas del equipo xeneize en el último tercio del campo.

Con este marcador favorable, Vasco da Gama afrontará la revancha con la ventaja en el global, sabiendo que un empate o un nuevo triunfo le otorgará la clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

⚽️🤯 ¡Cabezazo perfecto! Adson le dio la victoria a @VascodaGama 🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista https://t.co/oxeYWafnWf — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 14, 2026

Por su parte, Boca Juniors se verá obligado a proponer un juego más agresivo y corregir sus desatenciones defensivas en el choque decisivo de vuelta si aspira a revertir la llave y mantenerse con vida en la competición.

Con una propuesta táctica que combina orden defensivo y transiciones rápidas por las bandas, el cuadro carioca pretende neutralizar la presión inicial del Xeneize e imponer su ritmo físico. La presencia de atacantes peligrosos en el frente ofensivo representa la principal amenaza para la zaga local.