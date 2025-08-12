Independiente del Valle vs. Mushuc Runa se enfrentan en la ida de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle recibe a Mushuc Runa, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los rayados aparecen como los favoritos para ganar la llave.

Independiente del Valle y Mushuc Runa se enfrentan en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un equipo ecuatoriano tiene asegurado su puesto en los cuartos de final del certamen continental.

El partido se jugará el martes 12 de agosto del 2025, en el estadio de Independiente del Valle, desde las 19:30. En tanto, el compromiso de vuelta se realizará en el estadio Atahualpa, el martes 19 de agosto, desde las 19:30. En esta instancia, Mushuc Runa decidió jugar como local en la capital ecuatoriana.

El duelo entre equipos nacionales enfrenta a dos fuerzas disparejas. Por un lado, Independiente del Valle es el líder del torneo con 50 puntos. Mushuc Runa es el último de la tabla, con 16 unidades. Un candidato fijo al descenso.

Independiente del Valle es el mejor equipo de la temporada, mientras que Mushuc Runa está en la última posición en el Campeonato Nacional. @IDV_EC

Dirigidos por Javier Rabanal, los jugadores de Independiente del Valle no quieren confiarse del mal momento del rival. El propio técnico reconoció que tiene pocas referencias respecto a su rival por el torneo internacional.

“No hay mucha información de Mushuc Runa, las dos veces que lo enfrentamos ha cambiado de entrenador, la duda es si saldrán a jugar ofensivo como lo hicieron con Libertad" Javier Rabanal / Director técnico de Independiente del Valle

Paúl Vélez tomó las riendas del Mushuc Runa. El entrenador nacional es el tercer DT del equipo de Tungurahua, tras las salidas de Ever Hugo Almeida y Fabián Frías, este último con apenas un puñado de partidos.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana será transmitido por DSports y DGO, en televisión satelital pagada.