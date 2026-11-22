Fue trasladado a una clínica de Barranquilla y luego tranquilizó a sus seguidores

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, sufrió un desmayo durante una entrevista televisiva después de que su equipo conquistara la Copa Sudamericana 2026, el sábado 21 de noviembre.

El mediocampista argentino se desplomó mientras hablaba sobre la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro y fue trasladado a una clínica de Barranquilla para realizarse estudios médicos.

¿Qué pasó con Leandro Paredes?

El desmayo ocurrió cuando Paredes respondía las preguntas del periodista Marcelo Benedetto, luego de participar en la celebración junto a su familia y levantar el trofeo durante la ceremonia de premiación.

Al ser consultado sobre lo que significaba conseguir un nuevo título, respondió que estaba feliz y agradecido.

Sin embargo, mientras hablaba sobre la posibilidad de disfrutar el triunfo junto a sus compañeros, comenzó a perder el conocimiento y cayó al suelo.

El futbolista alcanzó a decir: “Ahora a disfrutar, a disfrutar de mis compañeros. Agradecer por todo lo que vivimos...”, antes de desplomarse frente a las cámaras.

El mensaje de Leandro Paredes desde la clínica de Barranquilla

Después de ser trasladado a un centro médico para someterse a estudios preventivos, el jugador publicó una fotografía desde la clínica, en la que aparecía consciente y de buen semblante.

Junto a la imagen escribió: “Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre”, para tranquilizar a sus seguidores.

Más tarde, Paredes compartió otra publicación en la que aparecía besando el trofeo de la Copa Sudamericana.

En ese mensaje agradeció las muestras de preocupación y explicó lo ocurrido con humor: “Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”.