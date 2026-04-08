Macará vs. América de Cali en el Bellavista de Ambato por la fase de grupos de Sudamericana

Ambato 5 de abril 2026 estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta al Aucas por la séptima fecha de la LigaEcuabet FOTOS API JORGE PEREZ

Ambato tendrá fútbol internacional con estadio remodelado. Macará recibirá a América de Cali este jueves 9 de abril de 2026, a las 19:30, en el estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El escenario deportivo tiene nueva imagen para la Copa.

El equipo celeste, dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, buscará sumar sus primeros puntos tras eliminar a Orense en la fase previa. El conjunto colombiano, por su parte, dirigido por David González, llega tras eliminar a Atlético Bucaramanga y tiene en sus filas al ecuatoriano Daniel Valencia.

El cotejo se jugará en un estadio con imagen distinta. Las autoridades del Municipio de Ambato y de la Federación Deportiva de Tungurahua multiplicaron los esfuerzos para lograr recuperar.

El encuentro marca el inicio de la fase de grupos para ambos clubes en la Copa Sudamericana 2026. Macará disputará su primer partido de la fase de grupos en condición de local, donde habitualmente eleva su rendimiento. América de Cali intentará sumar puntos como visitante pese a su irregular presente en el fútbol colombiano.

La presencia de Daniel Valencia añade un componente ecuatoriano al duelo. El mediocampo del equipo colombiano será clave según el planteamiento del técnico David González para enfrentar las condiciones del partido en Ambato.