Deportivo Cuenca vence 1-0 a Santos por la primera fecha de la Copa Sudamericana

En la tarde de hoy en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca,el Deportivo Cuenca se enfrenta al Santos FC de Brasil por la Copa Sudamericana 2026.foto Boris Romoleroux/API.

Deportivo Cuenca venció 1-0 al Santos de Brasil este miércoles 8 de abril del 2026 en el duelo de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en Cuenca. Un tanto de Lucas Mancinelli, en el segundo episodio, a partir de un tiro de esquina.

El único gol del encuentro lo anotó el capitán Mancinelli a los 59 minutos mediante un tiro de esquina que terminó en casi gol olímpico tras impactar en el poste y la intervención del golero rival. El cuadro ecuatoriano llegó a esta instancia tras superar a Libertad en la fase previa del torneo.

El partido se jugó ante un gran marco de público. El Cuenca llegó a esta instancia superando a Libertad en la fase inicial de la Copa. El DT Jorge Célico ha logrado armar un plantel competitivo y por eso vencer a Santos era una necesidad.

Durante la primera parte, Deportivo Cuenca intentó asediar al conjunto brasileño con centros y llegadas por las bandas. El arquero Gabriel Brazão respondió de forma positiva en varias intervenciones y mantuvo el cero en su portería.

A excepción de una jugada en la que David González no logró empujar el balón, el guardameta de Santos se mostró lúcido y atento. En los minutos adicionados (45+2'), los locales generaron una gran jugada colectiva que terminó con un centro de Lucas Mancinelli para Melvin Díaz, quien no pudo concretar.

Deportivo Cuenca, en la siguiente fecha, se medirá a San Lorenzo el jueves 16 de abril a las 19:30. Mientras, Santos recibirá a Deportivo Recoleta el 14 de abril a las 19:30. En la primera jornada, San Lorenzo y Deportivo Recoleta igualaron 1-1.

El triunfo permite a Deportivo Cuenca sumar sus primeros tres puntos en el Grupo D de la Sudamericana 2026.