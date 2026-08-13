Cienciano golea 6-1 a Botafogo, la derrota más amplia de un brasileño en torneos Conmebol

Marcos Martinich, jugador de Cienciano, festeja el gol ante Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Cienciano le propinó al Botafogo este jueves 13 de agosto de 2026 la mayor goleada sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol, un 6-1 en partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En los 3.400 metros de altitud de la ciudad de Cusco, el Cienciano se floreó con goles de Matías Succar en tres ocasiones (18', 29' y 79'), Neri Bandiera en dos (20' y 62') y Marcos Martinich a los 36 minutos.

Matheus Martins descontó a los 49 minutos.

El Botafogo, una sombra del equipo que hace dos años ganó la Copa Libertadores, deberá realizar una hazaña histórica el jueves próximo en Río de Janeiro: ganar por seis goles para medirse en cuartos de final.

El Escuadrón Rojo se ilusiona con volver a ganar la Copa Sudamericana, como lo hizo en 2003 en la segunda edición del torneo.

Nunca en la historia un equipo brasileño había sufrido seis goles en torneos continentales. Las mayores goleadas hasta este jueves habían sido tres 5-0.

El Atlético Paraense las sufrió en dos ocasiones, ambas en la Libertadores 2002, en Cali ante el América y en La Paz frente a The Strongest.

El restante la recibió el Palmeiras en la Libertadores 1995, contra al Gremio en Porto Alegre.