Siete equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Ecuador

Jugadores de Astilleros FC festejan la victoria ante Daquilema en los octavos de final de la Copa Ecuador.

El camino hacia el título de la Copa Ecuador 2026 se acorta y la emoción crece. Los octavos de final han dejado goleadas incontestables y definiciones dramáticas desde el punto penal.

Con siete equipos ya instalados en la siguiente fase, el certamen empieza a perfilar a sus máximos candidatos. Y aguarda por el último cruce que completará el cuadro definitivo.

Los 7 clasificados y cómo llegaron

A continuación, repasamos cómo llegó cada club a la instancia de cuartos de final de la Copa Ecuador:

Liga de Quito: venció 6-0 a Leones del Norte. El cuadro albo demostró toda su jerarquía ofensiva. Sin despeinarse y con mucha autoridad, sellaron una goleada histórica en el debut del nuevo técnico Gustavo Álvarez.

venció a Leones del Norte. El cuadro albo demostró toda su jerarquía ofensiva. Sin despeinarse y con mucha autoridad, sellaron una goleada histórica en el debut del nuevo técnico Gustavo Álvarez. Barcelona SC: ganó 1-0 a LDU Portoviejo. El "Ídolo" sufrió más de la cuenta, pero logró imponerse por la mínima diferencia ante la "Capira". Una victoria que les permite seguir soñando con el trofeo.

ganó a LDU Portoviejo. El "Ídolo" sufrió más de la cuenta, pero logró imponerse por la mínima diferencia ante la "Capira". Una victoria que les permite seguir soñando con el trofeo. Independiente del Valle: venció 1-0 a Manta FC. Los "Rayados" hicieron respetar su casa. Con un triunfo ajustado, el poderoso conjunto de Sangolquí demostró que su maquinaria sigue intacta para las rondas eliminatorias.

venció a Manta FC. Los "Rayados" hicieron respetar su casa. Con un triunfo ajustado, el poderoso conjunto de Sangolquí demostró que su maquinaria sigue intacta para las rondas eliminatorias. Universidad Católica: superó 3-2 a Vinotinto. En uno de los compromisos más vibrantes de la fase, la "Chatoleí" sacó a relucir su experiencia y poderío ofensivo para triunfar como visitante ante un aguerrido elenco de Vinotinto.

superó a Vinotinto. En uno de los compromisos más vibrantes de la fase, la "Chatoleí" sacó a relucir su experiencia y poderío ofensivo para triunfar como visitante ante un aguerrido elenco de Vinotinto. Sociedad Deportiva Aucas: Tras empatar 1-1, venció 4-3 en penales a CD La Unión. El "Papá" tuvo que apelar a la épica. Tras igualar en el tiempo regular, el equipo oriental sacó su casta en la tanda de penales para llevarse la clasificación.

Tras empatar 1-1, venció a CD La Unión. El "Papá" tuvo que apelar a la épica. Tras igualar en el tiempo regular, el equipo oriental sacó su casta en la tanda de penales para llevarse la clasificación. Astillero FC: ganó 2-0 a Daquilema FC. ¡La gran revelación! Este jueves 13 de agosto sellaron su pase, superando por dos goles a su rival y convirtiéndose en el equipo sorpresa que buscará dar el golpe en la próxima ronda.

ganó a Daquilema FC. ¡La gran revelación! Este jueves 13 de agosto sellaron su pase, superando por dos goles a su rival y convirtiéndose en el equipo sorpresa que buscará dar el golpe en la próxima ronda. Gualaceo SC: terminó 1-1 y ganó 4-3 en penales a Macará. El "Súper Guala" dio uno de los grandes batacazos al eliminar al cuadro ambateño desde el punto penal, dejando claro que están listos para pelearle de igual a igual a cualquier rival de Serie A.

El cupo pendiente y los cruces que se vienen

La acción aún no termina. El octavo y último clasificado saldrá del duelo entre Delfín SC y Juventud Italiana, un derbi manabita programado para el próximo jueves 20 de agosto.

El ganador de esta llave enfrentará a Barcelona SC en los cuartos de final.

Por ahora, los cruces de la siguiente fase estarían así: