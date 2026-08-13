Neymar lidera a Santos en la remontada ante Macará en la ida de octavos de final de la  Sudamericana

Neymar Jr. en el partido ante Macará por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Neymar Jr. comandó este jueves 13 de agosto de 2026, con dos asistencias, al Santos a la victoria 2-1 en casa ante Macará, enel partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras una temprana desventaja, el Peixe remontó en Vila Belmiro con goles de Gabigol en el minuto 44, tras un genial pase de Neymar, y Willian Arão en el 76', en un córner cobrado por el 10 santista.

Al Santos le costó mucho entrar en partido, aturdido por el temprano gol del Maracá, anotado por el delantero uruguayo Franco Posse a los cinco minutos del encuentro, tras recibir un centro de Mateo Viera.

Neymar cambió la dinámica en el cierre de la primera mitad, con su sociedad con Gabigol.

A un toque, la exestrella de Barcelona y PSG mandó la pelota al área y Gabigol definió de pierna zurda por encima del guardameta Rodrigo Rodríguez para igualar.

Las lesiones castigaban al Santos: el lateral Gabriel Menino y el volante Gabriel Bontempo debieron ser reemplazados y Neymar dio un susto.

Poco después del empate, el 10 cayó al césped, llevándose la mano a la rodilla izquierda con gestos de dolor, pero pudo continuar.

Willian Arão pescó el balón en un tiro de esquina servido por Neymar y Rodríguez despejó, pero la bola había cruzado la línea de gol y el VAR confirmó el tanto.

El partido de vuelta será el jueves 20 de agosto en Ambato, a las 17:00.

El ganador de la eliminatoria se enfrentará en cuartos de final al vencedor entre los brasileños Atlético Mineiro y Red Bull Bragantino.