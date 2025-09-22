¿A qué hora y en qué canal se podrá ver la gala de premiación del Balón de Oro 2025?

Este lunes 22 de septiembre se cumple la gala de premiación del Balón de Oro 2025. El acto se realiza en el Teatro del Châtelet de París, Francia. Este premio se otorga al jugador más destacado de la temporada pasada.

La ceremonia empieza a las 13:00 y la podrás ver a través de Claro Sports y Disney Plus. Los jugadores con más posibilidad de ganarla son el francés Ousmane Dembélé, del PSG y el español Lamine Yamal, del FC Barcelona. El último ganador de esta premiación fue el español Rodri.

En la gala se otorgarán diversos premios además del Balón de Oro masculino y femenino, incluyendo el Trofeo Yashin al mejor arquero, el Trofeo Kopa al joven futbolista más destacado, el Premio Sócrates por iniciativas sociales y el reconocimiento al máximo goleador de clubes europeos.

La gala del Balón de Oro 2025 reunirá a estrellas como Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé y Vinicius Jr. (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Mohamed Salah (Liverpool).

Otros candidatos destacados son Jude Bellingham (Real Madrid), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y Lautaro Martínez (Inter), quienes compiten por el prestigioso premio. También brillan Virgil van Dijk (Liverpool), Achraf Hakimi (PSG), Pedri (Barcelona) y Cole Palmer (Chelsea).

Los tres criterios principales son: Rendimiento individual y decisivo. Rendimiento en equipo y logros. Juego limpio y de clase. El que más opciones tiene para ganarlo este año es el francés Ousmane Dembélé pero no sería sorpresa si lo ganara el español Lamine Yamal.