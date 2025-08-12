EN VIVO: Independiente del Valle vs. Mushuc Runa por los octavos de final de Sudamericana

Patrik Mercado, de Independiente del Valle, persigue a Carlos Orejuela, de Mushuc Runa, durante el partido jugado en la noche del 12 de agosto del 2025.

Independiente del Valle recibe en su estadio a Mushuc Runa, en un duelo ecuatoriano en los octavos de final de la Copa Sudamericana, este martes 12 de agosto del 2025. El juego de vuelta será el martes 19. Los 'rayados', líderes de la Liga Pro, son los grandes favoritos para imponerse en la llave.

63' Nuevamente inquieta Spinelli Claudio Spinelli es el delantero más incisivo de Independiente. Un nuevo cabezazo suyo casi mete en problemas al golero Formento.

53' Independiente mantiene la ventaja Las diferencias notorias en la Liga Pro no se sienten en el partido. IDV gobierna el juego, pero no puede incrementar la ventaja ante M. Runa.

46' Comienza el segundo tiempo en Chillo Jijón Ya se juega el segundo tiempo entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. Los rayados se imponen con el gol de Claudio Spinelli.

18' GOOOOOOL de Independiente del Valle Claudio Spinelli pone la primera para los locales con una estupenda definición. Ya se impone IDV a Mushuc Runa por 1-0

15' Tremendo remate de Alcívar Jordi Alcívar ensayó un tremendo remate que se fue cerca del arco de Formento. Avisó Independiente del Valle para la primera.

05' Presiona IDV; resiste el Mushuc Runa Están claras las intenciones del juego: Independiente del Valle presiona por alcanzar la ventaja y Mushuc Runa resiste.