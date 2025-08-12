Liga de Quito vs Manta y Técnico Universitario vs. Emelec se verán en la cancha de Teleamazonas

Se viene un doblete espectacular de Liga Pro por Teleamazonas. Será un domingo lleno de fútbol con dos partidos vibrantes. Liga de Quito recibe al Manta desde las 12:55 y luego, Técnico Universitario recibirá a Emelec, a las 15:15.

Los dos partidos se verán, a nivel nacional y en señal abierta por Teleamazonas. Fútbol para todos. Los albos llegan al compromiso con los manabitas, luego de haber perdido con Aucas, por 1-0 en el Superclásico capitalino.

El partido, válido por la fecha 24 del Campeonato ecuatoriano, mostró una versión deslucida de los universitarios. El equipo de Thiago Nunes no tuvo la capacidad para reaccionar ante los orientales, que se impusieron con un gol de Luis Cano.

El volante boliviano de Liga de Quito, Gabriel Villamil, observa el balón en el partido de la 'U' ante Aucas, por la jornada 24 del Campeonato ecuatoriano. Desde el suelo se lamenta el auquista Michael Carcelén. API

Manta llega a esta jornada luego de haber igualado en casa con el líder Independiente del Valle. Los dirigidos por Efrén 'Cachorro' Mera necesitan escapar de las posiciones del descenso: son penúltimos en la tabla de posiciones de Liga Pro con 24 puntos, siete menos que Mushuc Runa.

En el otro partido que usted disfrutará por esta pantalla, el Técnico Universitario se medirá con Emelec, en el estadio Bellavista de Ambato. El 'Rodillo' ocupa el puesto 12 con 25 puntos, mientras los eléctricos están en la novena ubicación, con 32.

Los azules empataron 1-1 con Deportivo Cuenca, en la jornada 24, en un estadio Capwell absolutamente lleno. El equipo de Guillermo Duró continúa mostrando carácter y personalidad para avanzar en el torneo.