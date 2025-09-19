Superliga femenina 2025: Guerreras busca remontar el 2-0 ante Dragonas en el Rodrigo Paz

Dragonas llega a la final de vuelta con un 2-0 de ventaja. El equipo de Independiente del Valle lleva 25 fechas invictas.

Guerreras Blancas vs. Dragonas. ¿Qué equipo ganará la Superliga femenina 2025? El sábado 20 de septiembre del 2025, los dos equipos disputarán la segunda final de la Superliga femenina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Dragonas busca el bicampeonato del fútbol femenino, mientras que las jugadoras de Liga de Quito pugnan por ganar su primera final. En el juego de ida, disputado el domingo 14 de septiembre, Dragonas se impuso por 2-0, con tantos de Mary Guerra y un autogol de Ariana Lomas.

Ahora, en su casa y con su gente, el equipo universitario, dirigido por el técnico Gerardo Londoño busca emparejar la serie y remontar el marcador. Para ello, cuenta con Cecil Aldana, como su principal carta.

Dragonas lleva una campaña perfecta en el torneo: 25 partidos jugados y ni un solo juego perdido. Las dirigidas por Gustavo Pineda han mostrado solidez, contundencia y cohesión. Ningún equipo pudo someterlas.

Alineaciones para la segunda final de la Superliga femenina

Guerreras Albas: Liceth Suárez; Nazley Sánchez, Jimena Zambrano, Carolina Reyes, Ariana Lomas; Melany Tapuy, Rosita Flores, Rosa Miño; Daniela Sánchez, Carina Caicedo y Cecil Aldana.

Dragonas: Kathya Mendoza, Mayerli Rodríguez, Verónica Viveros, Karen Litardo, Larissa Nunes; Evelyn Burgos, Maritxell Cazares, Fiorella Pico, Mary Guerra; Nicole Charcopa y Kerlly Corozo.