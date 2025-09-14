Dragonas vence a Guerreras Albas en la primera final de la Superliga femenina

Dragonas defiende el campeonato y vence a Guerreras Albas en la primera final de Superliga femenina.

¡Dragonas defiende el título! El equipo del valle se impuso a Guerreras Albas en el estadio de Chillo Jijón, la tarde de este domingo 14 de septiembre de 2025.

El cuadro de Dragonas ganó la primera final de la Superliga femenina con una anotación de Mary Guerra al minuto 29, luego de recibir un saque lateral en el área.

En el tiempo extra, en el minuto 94, un autogol de Ariana Lomas, intentando despejar un centro, selló el triunfo de las Dragonas.

Ambos cuadros se encontraron por primera vez en esta instancia. En la disputa las Dragonas mostraron su superioridad, especialmente en la primera mitad del partido.

Los segundos 45 minutos estuvieron llenos de energía del cuadro 'albo' que intentaba remontar. Las Guerreras Albas dominaron el juego, pero lo lograron anotar.

Las locales se clasificaron a la final luego de superar 3 - 0 a la Universidad Católica. El equipo 'rayado' sumó 66 unidades y mantuvo su invicto.

Mientras que el cuadro 'albo' terminó la etapa con 52 puntos y se clasificó a la gran final luego de vencer al Barcelona SC.

La final decisiva se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito, el próximo fin de semana.