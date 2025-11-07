Así puede votar por Moisés Caicedo y Willian Pacho en el premio The Best de la FIFA

Willian Pacho y Moisés Caicedo seleccionados para el premio The Best de la FIFA.

Moisés Caicedo y Willian Pacho están por primera vez en la lista de nominados para el premio The Best de la FIFA, difundida el jueves 6 de noviembre de 2025.

Los tricolores han tenido una participación destacada con sus equipos en Europa y fueron incluidos en la lista para los premios de los mejores jugadores en su respectiva posición durante la temporada 2024 - 2025.

El 'Niño Moi' está en la lista de mejores mediocampistas junto a figuras como Jude Bellingham (Real Madrid), Frenkie de Jong (Barcelona), Bruno Fernandes (Manchester United) y su compañero de equipo Enzo Fernández (Chelsea).

Mientras que Pacho fue seleccionado en la lista de mejores defensas junto a Marc Cucurella (Chelsea), sus compañeros Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Virgil van Dijk (Liverpool).

Son 88 jugadores nominados para el premio en las diferentes posiciones. Son 22 arqueros, defensas, mediocampistas y delanteros para formar el once ideal.

¿Cómo votar?

Este premio se otorga a través de los votos de los aficionados a través de la página oficial de la FIFA. Allí se puede votar por el The Best al once masculino y femenino.

Los usuarios deberán seleccionar un portero, hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros.

Lo primero que debe hacer para votar es ingresar a FIFA.com y registrarse para poder enviar el voto. Como parte del registro se debe ingresar los datos personales.

En la pantalla de la categoría The Best FIFA Men's 11 hay tres opciones de alineaciones: 4-3-3; 4-4-2; y 3-4-3.

En cada espacio se debe seleccionar a un jugador de una lista que se despliega con su nombre y fotografía. Luego se envía la selección del 11 ideal y la plataforma refleja que el voto ha sido enviado.