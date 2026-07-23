Universidad Agraria del Ecuador inicia proceso indagatorio por violencia en un partido de fútbol

La Universidad Agraria del Ecuador emitió un comunicado en el que informó que se ha iniciado un proceso indagatorio para esclarecer lo ocurrido durante un partido de fútbol, en una jornada deportiva organizada por la misma institución.

El hecho violento se registró el martes 21 de julio de 2026. En imágenes quedó grabado el momento que un jugador impacta por la espalda a uno de sus rivales y luego de verlo en el piso le propina una patada en la cabeza, desatando la reacción de los otros jugadores.

Tras viralizarse el video, la universidad, a través de un comunicado, rechazó todo acto de violencia y aseguró que realizarán la averiguaciones pertinentes para determinar las acciones correspondientes.

"Ante los hechos registrados durante una jornada deportiva desarrollada en nuestra institución, informamos a la comunidad universitaria y a la ciudadanía que se han activado los procedimientos institucionales correspondientes y se ha iniciado el proceso respectivo, conforme a la normativa vigente y con estricto respeto al debido proceso, a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones que correspondan", se lee en el comunicado.

Y se añadió: "La Universidad actuará con responsabilidad, imparcialidad y apego a la normativa institucional y legal, garantizando el respeto de los derechos de todas las personas involucradas, así como la confidencialidad que este tipo de procedimientos requiere".