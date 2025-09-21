¡Orgullo ecuatoriano! Richard Carapaz se subió al podio del Tour de Luxemburgo 2025

Richard Carapaz se volvió a subir a un podio después de 121 días

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se subió al podio, este domingo 21 de septiembre de 2025, al terminar en la tercera posición de la clasificación general del Tour de Luxemburgo.

En la última etapa, de 176,4 kilómetros entre Luxemburgo y Limpertsberg, la 'Locomotora del Carchi' debió sobreponerse de un contratiempo mecánico: un pinchazo en la llanta que lo obligó a cambiar de bicicleta a solo ocho kilómetros de la meta.

Sin embrago, el campeón olímpico se reincorporó al grupo de favoritos y cruzó la línea en la quinta casilla de la jornada. De esa forma aseguró su lugar entre los tres mejores de la general.

El título del Tour quedó en manos del estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates). El ciclista norteamericano de 27 años hizo historia para su equipo al conseguir su vigésima victoria profesional con la clasificación general de la Vuelta a Luxemburgo.

El segundo lugar lo obtuvo el danés Mattias Skjelmose, que finalizó a 47 segundos, y el tercer lugar para el ecuatoriano Richard Carapaz, a 1 minuto y 4 segundos.

Carapaz logró podio en el Giro de italia

Mientras que otro ecuatoriano, Jhonatan Narváez, completó una destacada actuación al ubicarse en el décimo lugar de la clasificación, a pesar de sufrir una falla en la cadena.

La próxima meta de Carapaz es el Mundial de Ciclismo de Ruta, donde compartirá equipo con Martín López y Jonathan Caicedo bajo la bandera ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo confirmó que Narváez no participará en la cita mundialista.