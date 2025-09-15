Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Teleamazonas
Champions League

La Champions League se inicia el martes 16: estos son los ecuatorianos que la disputarán

El PSG defiende su corona, con Willian Pacho en la defensa. Piero Hincapié espera por su debut con el poderoso Arsenal de Inglaterra. 

Willian Pacho en la final de la Champions League en la victoria ante el Inter Milán.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

15 sep 2025 - 12:55

Unirse a Whatsapp

La Champions League vuelve. El torneo de clubes más importante del mundo vuelve el martes 16 de septiembre con partidos emocionantes. 36 equipos participan en el torneo, que  cumple su segunda temporada con un nuevo formato.

Cinco ecuatorianos participarán en esta primera jornada. El martes 16 abre la jornada a las 11:45 el Union Saint-Gilloise con Kevin Rodríguez se mide al PSV. A la misma hora juega el Arsenal contra el Athetic. Piero Hincapié podría debutar con los 'Gunners'.

En el nuevo formato, cada equipo disputará ocho partidos en la primera fase: cuatro de local y cuatro de visitante. Los ocho mejores posicionados se clasificarán directamente a octavos de final. En cambio, los equipos ubicados desde el puesto nueve al 24 jugarán 'play offs' para determinar a otros ocho clasificados a la siguiente instancia. 

El miércoles 17 de septiembre también hay acción con ecuatorianos. A las 14:00 el Chelsea con Moisés Caicedo como titular indiscutible enfrenta al Bayern. A la par, el vigente campeón, el PSG, con Willian Pacho se enfrenta al Atalanta

Por último, el jueves 18 cierra la primera jornada de Champions Joel Ordóñez con el Brujas, que se enfrentará al Mónaco, a las 11:45. Será una semana llena de emociones con ecuatorianos en la élite del fútbol mundial.

Los partidos los podrás ver por la plataforma de streaming Disney+ y ESPN

