¡Plata para Ecuador! Belsy Quiñónez sube al podio mundial en atletismo Sub-20

¡Orgullo tricolor! Belsy Quiñónez logra la medalla de plata en el Mundial Sub-20 de Estados Unidos

La ecuatoriana Belsy Quiñónez ganó la medalla de plata en la prueba de impulso de bala del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que se disputa en Eugene, Oregón, Estados Unidos.

La medallista agradeció el apoyo de sus entrenadores y el respaldo de su madre y los miembros de su familia que la han acompañado en este proceso.

"Esta medalla se la dedico para todos los ecuatorianos", dijo emocionada la atleta ecuatoriana.

Belsy Quiñónez logra 17,90 metros

Quiñónez alcanzó una marca de 17,90 metros en su primer lanzamiento, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar de la competencia y asegurar la medalla de plata para Ecuador.

Ecuador participa con 15 atletas

La atleta ecuatoriana había conseguido previamente su clasificación a la final.

En esa fase registró 17,25 metros en su primer intento, antes de mejorar su marca en la disputa por las medallas.

Con este resultado, Ecuador suma una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. El país participa en esta edición del torneo con 15 atletas en diferentes pruebas.