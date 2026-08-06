Liga de Quito vs. Independiente del Valle: el juego más atractivo de la fecha 24 del campeonato 

Liga de Quito reciba a Independiente del Valle en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, en la apertura de la jornada 24 de la LigaPro 2026. Es un juego que enfrenta a dos de las instituciones mejor estructuradas y competitivas del país. Mientras los rayados buscan afianzarse en la cima del torneo, los albos saltarán al campo con la obligación de sumar de a tres ante su hinchada para recortar distancias en la tabla de posiciones.

Independiente del Valle llega en un momento dulce ocupando la primera casilla de la clasificación con 58 puntos en 23 compromisos disputados. El conjunto negriazul ha mantenido una regularidad a lo largo de la temporada, respaldado por un funcionamiento colectivo y una efectividad en los metros finales. Sumar en el escenario del sur ante LDU significaría un golpe de autoridad definitivo en sus aspiraciones de conquistar la etapa de manera directa.

Por su parte, Liga de Quito afronta esta cita ubicado en la sexta casilla con 35 unidades, una posición que exige al equipo capitalino apretar el acelerador en el tramo decisivo de la fase regular. A pesar de la recuperación mostrada en algunas jornadas recientes, el cuadro dirigido por su cuerpo técnico sabe que un triunfo ante el líder serviría como un impulso anímico fundamental.

El historial reciente entre ambos clubes añade un ingrediente de revancha táctica al compromiso. En la primera rueda de la competición (Fecha 9), disputada el pasado mes de abril en Sangolquí, Liga de Quito dio la sorpresa al imponerse con un sólido 0-2 como visitante. Aquella tarde, la contundencia de la ofensiva albiazul neutralizó la posesión del elenco sangolquileño, un antecedente que sin duda condicionará los planteamientos estratégicos de ambos entrenadores.

LigaPro 2026 - Fecha 24 LigaPro 2026 — Serie A Fecha 24 Fecha y Hora Local VS Visitante Estadio / Ciudad 19:00 Liga de Quito VS Independiente del Valle Rodrigo Paz Delgado (Quito) 16:30 Aucas VS CD Leones del Norte Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) 19:00 Barcelona SC VS Macará Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) 16:00 Delfín SC VS Orense SC Jocay (Manta) 19:00 Guayaquil City VS Emelec Christian Benítez (Guayaquil) 14:00 Técnico Universitario VS Mushuc Runa Bellavista (Ambato) 16:30 Libertad FC VS Universidad Católica Reina de El Cisne (Loja) 19:00 Deportivo Cuenca VS Manta FC Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca)

En el apartado táctico, se anticipa una batalla por el control de la posesión en el mediocampo. Independiente del Valle intentará imponer su habitual ritmo de circulación rápida y transiciones verticales, aprovechando los espacios que pueda dejar la defensa local.

Por contraparte, la escuadra universitaria buscará hacerse fuerte en las bandas y explotar el balón parado, una de las herramientas más efectivas que ha mostrado durante toda la campaña en la altura de la capital.

Las alineaciones probables proyectan lo mejor de cada plantilla para este cruce decisivo. El arbitraje estará bajo la conducción del juez central Bryan Loayza Salazar, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro catalogado de alta intensidad. El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador.