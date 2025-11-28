Estos son los medallistas de Ecuador que han logrado oro en los Juegos Bolivarianos en Perú

Ecuador ocupa el sexto lugar en el medalleros de los Juegos Bolivarianos 2025. La nómina tricolor conformada por medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos ha cosechado medallas de oro y deportistas se han lucido con su participación.

Hay deportistas destacados en la lista ecuatoriana están: la patinadora Gabriela Vargas, las luchadoras Lucía Yépez, Génesis Reasco y Luisa Valverde, el marchista Jordy Jiménez, los nadadores Esteban Enderica y David Farinango, los boxeadores Gerlon Congo y María José Palacios, los ciclistas Alexander Cepeda y Miryam Núñez o el karateca José Acevedo.

En la anterior edición de los Juegos Bolivarianos, disputada en Valledupar en 2022, la delegación ecuatoriana terminó en el tercer lugar con 147 medallas: 40 de oro, 51 de plata y 56 de bronce.

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y contarán con la participación de 17 delegaciones. Ecuador aún espera por alcanzar más medallas de oro en lo que queda por cumplirse.