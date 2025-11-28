Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Estos son los medallistas de Ecuador que han logrado oro en los Juegos Bolivarianos en Perú

Ecuador participa con 176 deportistas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025. Los Juegos serán hasta el 7 de diciembre. 

Lucía Yépez se lució en los Juegos Bolivarianos

EFE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

28 nov 2025 - 11:41

Ecuador ocupa el sexto lugar en el medalleros de los Juegos Bolivarianos 2025. La nómina tricolor conformada por medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos ha cosechado medallas de oro y deportistas se han lucido con su participación.

Hay deportistas destacados en la lista ecuatoriana están: la patinadora Gabriela Vargas, las luchadoras Lucía Yépez, Génesis Reasco y Luisa Valverde, el marchista Jordy Jiménez, los nadadores Esteban Enderica y David Farinango, los boxeadores Gerlon Congo y María José Palacios, los ciclistas Alexander Cepeda y Miryam Núñez o el karateca José Acevedo.

En la anterior edición de los Juegos Bolivarianos, disputada en Valledupar en 2022, la delegación ecuatoriana terminó en el tercer lugar con 147 medallas: 40 de oro, 51 de plata y 56 de bronce.

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 y contarán con la participación de 17 delegaciones. Ecuador aún espera por alcanzar más medallas de oro en lo que queda por cumplirse. 

