Carapaz se prepara al 100 % para coronar el Tour de Francia 2026

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo de 2026 en Bulgaria y finalizará en Roma el 31 del mismo mes.

Sucede debido a que la recuperación de una cirugía a la que se sometió recientemente ha sido más larga de lo previsto, pero apunta a estar listo para el Tour de Francia, según anunció el equipo EF Education - Easy Post.

"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera", dijo Carapaz.

Carapaz se preparará al 100 % para el Tour de Francia

"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado", añadió el medallista de oro olímpico.

El médico jefe del equipo, Jon Greenwell, explicó que la herida de la cirugía a la que se sometió era bastante grande, por lo que la recuperación fue más larga y el tiempo de preparación para el Giro iba a ser demasiado corto.

"En lugar de que participara sin estar al 100 % y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos prepararlo bien para el Tour de Francia y asegurarnos de que llegara en las mejores condiciones", señaló Greenwell.