Carapaz se prepara al 100 % para coronar el Tour de Francia 2026
Para Carapaz no poder participar en la competencia "es frustrante"
El ciclista carchense Richard Carapaz del EF Education Easy Post, disputó los últimos kilómetros de la Vuelta a Cataluña 2026.
@EFprocycling
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Fecha de publicación
30 abr 2026 - 09:57
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo de 2026 en Bulgaria y finalizará en Roma el 31 del mismo mes.
Sucede debido a que la recuperación de una cirugía a la que se sometió recientemente ha sido más larga de lo previsto, pero apunta a estar listo para el Tour de Francia, según anunció el equipo EF Education - Easy Post.
"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera", dijo Carapaz.
Carapaz se preparará al 100 % para el Tour de Francia
"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado", añadió el medallista de oro olímpico.
El médico jefe del equipo, Jon Greenwell, explicó que la herida de la cirugía a la que se sometió era bastante grande, por lo que la recuperación fue más larga y el tiempo de preparación para el Giro iba a ser demasiado corto.
"En lugar de que participara sin estar al 100 % y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos prepararlo bien para el Tour de Francia y asegurarnos de que llegara en las mejores condiciones", señaló Greenwell.
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